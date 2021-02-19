В Программе медгарантий на 2021 год предусмотрено около 10 млрд грн на борьбу с коронавирусом

19 февраля, 2021, 16:25

Программа медицинских гарантий на 2021 предусматривает почти 10 млрд грн на борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, в программе медицинских гарантий на 2021 год предусмотрено около 10 млрд грн на бротьбу с COVID-19. Договоры с Нацслужбы здоровья Украины (НСЗУ) на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 511 медицинских учреждений.

Отмечается, что в программе медицинских гарантий-2021 предусмотрено продление стационарного лечения пациентов с COVID-19, по соответствующему пакету услуг, до периода окончания на территории Украины действия карантина и в течение 30 календарных дней после его отмены. После этого НСЗУ предложит контракт заведениям, которые готовы к реагированию на инфекционные заболевания и эпидемии, по отдельному пакету медицинских услуг. Эти учреждения определят региональные департаменты здравоохранения. Также предусмотрен отдельный пакет вакцинации от COVID-19.

По информации НСЗУ, в январе 2021 года были госпитализированы более 42 тыс. пациентов с COVID-19, что почти на 30% меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Также снизилось количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода - почти на 14 тыс, до 35,5 тыс. В отделениях терапии медицинскую помощь получали 9,5 тыс. пациентов, что на 4 тыс. человек меньше, чем в декабре.

Отмечается, что самые высокие показатели госпитализированных пациентов с COVID-19 в Киеве - 3 421 человек и в Харьковской области - 3 235 человек.

В пресс-службе заметили, что пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 имеет право на получение бесплатной первичной медицинской, амбулаторно-поликлинической, экстренной медицинской помощи в случае тяжелого состояния и стационарную медицинскую помощь. Пациенты с подозрением на COVID-19 могут пройти бесплатно тестирование у своего семейного врача и получить консультации по лечению легкой формы заболевания.

В пресс-служба подчеркнули, что в случае подозрения на COVID-19 пациент может обратиться в центр оказания первичной медицинской помощи без декларации. В таком случае пациент может получить консультацию врача и тест на определение антигена SARS-CoV-2, однако для получения полного объема медицинских услуг необходимо заключение декларации.

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