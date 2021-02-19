В международном аэропорту "Днипро" началось строительство нового аэродрома

19 февраля, 2021, 15:43

Строительство нового аэродрома в аэропорту "Днипро" должны завершить за 36 месяцев

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект").

"Все подготовительные работы завершены, тендер проведен, договор подписан. Началось строительство. За 36 месяцев в Днипре будет построен новый и современный аэродром. Мы позаботились, чтобы на все время строительства функционировала старая взлетно-посадочная полоса", - цитирует пресс-служба главу Укринфрапроекту Кирилла Хомякова.

По словам Хомякова, новый терминал будет построен и сдан в эксплуатацию через 18 месяцев. Первая очередь строительства предусматривает все грунтовые работы, строительство нового перрона и рулежных дорожек для соединения нового терминала со старой полосой на время строительства новой полосы. Таким образом, пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты - новым перроном уже к концу следующего года.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы, по данным пресс-службы, будет завершено в 2023 году.

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