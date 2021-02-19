В Киеве представили бренд Чернобыльской зоны отчуждения

19 февраля, 2021, 17:42

В Киеве состоялась презентация нового бренда зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции

Об этом сообщает Радио Свобода.

Логотип - это шестигранный символ, переходящий от черного изображения до полного исчезновения. Этот символ и меняется со временем - от заполненного черным цветом изображения шестиугольника, который датируется 1986 годом до полного исчезновения в 2064 году.

"2064 год - это плановый срок вывода из полной эксплуатации электростанции и преодоления всех последствий трагедии, которая произошла в 1986 году. Создание такого бренда является шагом к привлечению туристов", - заявил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский.