В Керченском проливе на судне под флагом Панамы умер украинец, - росЗМИ

Об этом сообщает ТАСС.

Отравились шестеро членов экипажа судна, О гибели украинца заявил председатель Азово-Донского профсоюза моряков РФ Леонид Глушак.

"Умер гражданин Украины", - сказал он.

В Роспотребнадзоре сказали, что сейчас рассматривают различные версии инцидента, а версия отравления пока под вопросом.