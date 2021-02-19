В Керченском проливе на судне под флагом Панамы умер украинец, - росЗМИ
19 февраля, 2021, 21:21
В Керченском проливе, вероятно, произошло массовое отравление на грузовом судне, один из членов экипажа, гражданин Украины, скончался
Об этом сообщает ТАСС.
Отравились шестеро членов экипажа судна, О гибели украинца заявил председатель Азово-Донского профсоюза моряков РФ Леонид Глушак.
"Умер гражданин Украины", - сказал он.
В Роспотребнадзоре сказали, что сейчас рассматривают различные версии инцидента, а версия отравления пока под вопросом.
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