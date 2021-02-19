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Espreso.tvОбществоВ Керченском проливе на судне под флагом Панамы умер украинец, - росЗМИ

В Керченском проливе на судне под флагом Панамы умер украинец, - росЗМИ

В Керченском проливе, вероятно, произошло массовое отравление на грузовом судне, один из членов экипажа, гражданин Украины, скончался

Об этом сообщает ТАСС.

Отравились шестеро членов экипажа судна, О гибели украинца заявил председатель Азово-Донского профсоюза моряков РФ Леонид Глушак.

"Умер гражданин Украины", - сказал он.

В Роспотребнадзоре сказали, что сейчас рассматривают различные версии инцидента, а версия отравления пока под вопросом.

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