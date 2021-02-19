В Египте в ДТП попал автобус с украинскими туристами, есть пострадавшие
19 февраля, 2021, 14:22
В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Среди пассажиров были граждане Украины, как минимум, трое из них пострадали
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter .
Авария произошла в пятницу, 19 февраля, на трассе Шарм-эль-Шейх-Каир.
"Туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщили в МИД.
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