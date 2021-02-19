В ДР Конго обнаружили более 500 заражений чумой
Об этом сообщает AFP.
"У нас более 520 случаев (заражения чумой, - ред.), из которых 31 стал летальным", - заявил Патрик Карамура, представитель Минздрава в провинции Итури.
Он добавил, что за последние три месяца большинство зафиксированных случаев касается бубонной чумы, но также есть пять человек, заразившихся легочной чумой и двое - септической чумой.
По словам эпидемиолога из неправительственной организации Ecohealth Alliance Анне Лодисуа, первые случаи появились между 15 ноября и 13 декабря прошлого года в Биринги, в провинции Итури.
Средний возраст зараженных составляет 13 лет, однако есть и трехмесячные малыши и 73-летние взрослые.
Как известно, чума - зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, тяжелой интоксикацией, геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бубонов, нередким септическим течением и высокой летальностью. При возникновении среди людей способна к быстрому эпидемическому распространению, относится к группе инфекционных болезней с многими механизмами передачи. По приблизительным подсчетам за известную историю чума унесла жизни 180-200 миллионов человек.
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