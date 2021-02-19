В Днепре в результате пожара в заброшенном доме погибли три человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19-го февраля в 00:25 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение, что на улице Халхингольська Самарского района города Днепр, горит одноэтажный неэксплуатируемых дом. По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри помещения неэксплуатируемых дома. Горел мусор , старые вещи и деревянная конструкция крыши здания ", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено старые вещи домашнего обихода и мусора. Повреждены деревянные конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 80 м.кв.

Во время ликвидации пожара, спасатели были обнаружены тела двух человек. Также, во время ликвидации пожара было обнаружено пострадавшего 1960 года рождения. Мужчина госпитализирован работниками экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №2, с предварительным диагнозом - 80% ожогов тела (состояние тяжелое).

Утром пострадавший скончался в больнице.

Пожар локализован в 02:15 и ликвидирован в 3:21.

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