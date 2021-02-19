В 87 странах, которые начали вакцинацию, сделали уже более 193 млн прививок от COVID, - Bloomberg

19 февраля, 2021, 11:29

Страной, которая сделала наибольше вакцинаций, являются Соединенные Штаты, на втором месте - Китай

Об этом сообщает Bloomberg .

Как сообщается, среди всех стран, где началась вакцинация против коронавируса, лидерами по количеству введенных доз являются США (59 млн доз), Китай (40,5 млн доз), страны ЕС (24,3 млн доз), Великобритания (17 млн доз ) и Индия (9,8 млн доз). Всего же на середину февраля проведено 193 млн вакцинаций.

Читайте также: Коронавирус: за сутки в Украине обнаружили более 6,5 тыс. новых случаев

В то же время лидерами по количеству вакцинаций на 100 человек является Израиль (78,06), Сейшельские острова (63,91), Объединенные Арабские Эмираты (49,99), Великобритания (25,45) и США (17,80).



Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо