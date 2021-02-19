Украинская туристка погибла во время отдыха в Египте

19 февраля, 2021, 16:20

В Египте во время отдыха погибла 65-летняя туристка из Ривне, ее тело доставят в Украину вечером в пятницу, 19 февраля

Как сообщили изданию Ривне Вечернее в Министерстве иностранных дел, гроб с ее телом доставят в аэропорт Львова.

Посольство Украины в Египте обеспечивает консульское сопровождение этого дела.

Женщина погибла 13 февраля во время подводного плавания. Радио Трек со ссылкой на собственные источники сообщило, что погибшая вместе с мужем занималась сноркелингом. Внезапно женщина исчезла из поля зрения. Мужчина позвал спасателей, но спасти жену не удалось.

Причины смерти украинского туристки не разглашаются.

Утром 19 февраля на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир произошло ДТП с участием туристического автобуса. Трое туристов из Украины пострадали.

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