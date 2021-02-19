Украинская туристка погибла во время отдыха в Египте
19 февраля, 2021, 16:20
В Египте во время отдыха погибла 65-летняя туристка из Ривне, ее тело доставят в Украину вечером в пятницу, 19 февраля
Как сообщили изданию Ривне Вечернее в Министерстве иностранных дел, гроб с ее телом доставят в аэропорт Львова.
Посольство Украины в Египте обеспечивает консульское сопровождение этого дела.
Женщина погибла 13 февраля во время подводного плавания. Радио Трек со ссылкой на собственные источники сообщило, что погибшая вместе с мужем занималась сноркелингом. Внезапно женщина исчезла из поля зрения. Мужчина позвал спасателей, но спасти жену не удалось.
Причины смерти украинского туристки не разглашаются.
- Утром 19 февраля на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир произошло ДТП с участием туристического автобуса. Трое туристов из Украины пострадали.
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