У Путина надеются, что США не будут вводить санкции против "Северного потока-2"
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает издание "Ведомости".
Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о намерении администрации президента Джо Байдена представить Конгрессу доклад о дополнительных санкциях по газопроводу "Северный поток-2".
"Мы еще не знаем, о каких санкциях самом деле писал Bloomberg и другие. Мы все-таки надеемся, что здоровое видение ситуации воцарится в наших собеседников и мы не будем дальше идти по пути этого санкционного давления, который на самом деле уже неоднократно продемонстрировал свою неэффективность", - сказал Песков.
Напомним, издание Bloomberg писало, что США представят доклад о новых дополнительных санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.
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