У Путина надеются, что США не будут вводить санкции против "Северного потока-2"

19 февраля, 2021, 14:55

В Кремле надеются, что США не будут вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает издание "Ведомости".

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о намерении администрации президента Джо Байдена представить Конгрессу доклад о дополнительных санкциях по газопроводу "Северный поток-2".

"Мы еще не знаем, о каких санкциях самом деле писал Bloomberg и другие. Мы все-таки надеемся, что здоровое видение ситуации воцарится в наших собеседников и мы не будем дальше идти по пути этого санкционного давления, который на самом деле уже неоднократно продемонстрировал свою неэффективность", - сказал Песков.

Напомним, издание Bloomberg писало, что США представят доклад о новых дополнительных санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.

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