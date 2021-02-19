Суркисы против ПриватБанка: банк заявил отвод экспертам Верховного суда из-за предвзятости и законодательного запрета
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
В ПриватБанке заявляют, что заведующий кафедрой гражданского процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Константин Гусаров в этой же деле оказывал выводы по заказу истцов.
"Это значит, что он вообще не имел права высказывать свою позицию по запросу суда как член Научно-консультативного совета при Верховном Суде через прямой законодательный запрет", - пояснили в банке.
Кроме того, ПриватБанк отметил, что другой похожий вывод о необходимости закрытия дела подготовил доцент этой же кафедры Денис Сибильов, который находится в прямой трудовой зависимости от своего руководителя Гусарова и есть вместе с ним помощником-консультантом нардепа Александра Лукашова. Это, по мнению банка, может свидетельствовать о наличии признаков предвзятости при подготовке заключения.
- Напомним, согласно постановлению Печерского районного суда г.. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
- 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
- Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
- В конце мая в национализированном ПриватБанка заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам . В иске речь шла уже не о $ 250, а о $ 350 млн - братья Суркисы хотели получить пеню по основной сумме.
- 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
- 8 сентября Верховный суд остановил выполнение постановления судьи Сергея Вовка из Печерского суда о взыскании почти 10 млрд грн ($ 350 млн) и открыл кассационное производство по делу по представлению Кабмина
- 29 октября Киевский апелляционный суд отказал государственному ПриватБанка в ходатайстве остановить исполнение постановления судьи Печерского суда Сергея Вовка в пользу олигархов Суркисов и постановил приостановить рассмотрение дела до решения Верховного суда
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