Суркисы против ПриватБанка: банк заявил отвод экспертам Верховного суда из-за предвзятости и законодательного запрета

19 февраля, 2021, 13:59

ПриватБанк заявил отвод экспертам Верховного суда Константину Гусарову и Денису Сибильову, которые постановили, что нужно вернуть $ 350 млн братьям олигархам Игорю и Григорию Суркису

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

В ПриватБанке заявляют, что заведующий кафедрой гражданского процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Константин Гусаров в этой же деле оказывал выводы по заказу истцов.

"Это значит, что он вообще не имел права высказывать свою позицию по запросу суда как член Научно-консультативного совета при Верховном Суде через прямой законодательный запрет", - пояснили в банке.

Кроме того, ПриватБанк отметил, что другой похожий вывод о необходимости закрытия дела подготовил доцент этой же кафедры Денис Сибильов, который находится в прямой трудовой зависимости от своего руководителя Гусарова и есть вместе с ним помощником-консультантом нардепа Александра Лукашова. Это, по мнению банка, может свидетельствовать о наличии признаков предвзятости при подготовке заключения.

Напомним, согласно постановлению Печерского районного суда г.. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанка заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам . В иске речь шла уже не о $ 250, а о $ 350 млн - братья Суркисы хотели получить пеню по основной сумме.

15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

8 сентября Верховный суд остановил выполнение постановления судьи Сергея Вовка из Печерского суда о взыскании почти 10 млрд грн ($ 350 млн) и открыл кассационное производство по делу по представлению Кабмина

29 октября Киевский апелляционный суд отказал государственному ПриватБанка в ходатайстве остановить исполнение постановления судьи Печерского суда Сергея Вовка в пользу олигархов Суркисов и постановил приостановить рассмотрение дела до решения Верховного суда

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