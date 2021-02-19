19 февраля, 2021, 15:00

19 февраля США официально вернулись к Парижскому климатическому соглашению

Об этом сообщает Reuters .

Ученые и зарубежные дипломаты поздравили возвращения США к договору, которое стало официальным через 30 дней после того, как Джо Байден отдал приказ по этому в первый день пребывания в должности.

Сейчас почти 200 стран подписали пакт 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. Соединенные Штаты были единственной страной, которая вышла из соглашения. Бывший президент Дональд Трамп пошел на такой шаг, аргументируя его слишком большими затратами на борьбу с глобальными изменениями климата

Байден пообещал наметить путь к нулевым выбросам в США до 2050 года. Ученые заявили, что такая цель соответствует стратегии уменьшения наполовину глобальных выбросов уже к 2030 году.

Посол США по вопросам климата Джон Керри вместе с советником Байдена Джиной Маккарти разрабатывает новые правила и стимулы, направленные на ускорение использования чистой энергии.

Байден также подписал более десятка распорядительных документов, связанных с изменением климата, и мобилизовал каждое федеральное ведомство в этом направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb