США дадут $4 млрд на глобальную инициативу COVAX, - Байден
Об этом он сказал во время онлайн-выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Укринформ.
"Сегодня я заявляю, что Соединенные Штаты делают взнос $2 миллиарда в инициативу COVAX и обещают (выделить, - ред.) дополнительные $2 млрд, чтобы призвать других активизировать свои усилия", - подчеркнул он ..
Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления глобальных усилий.
"Мы должны работать, чтобы наконец профинансировать безопасность здоровья, укрепить глобальные системы здравоохранения и создать механизмы раннего предупреждения с целью предотвращения, выявления и реагирования на будущие биологические угрозы, потому что они будут поступать и в дальнейшем", - подчеркнул президент США.
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