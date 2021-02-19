США дадут $4 млрд на глобальную инициативу COVAX, - Байден

19 февраля, 2021, 20:34

Президент США Джо Байден анонсировал выделение правительством $4 млрд на глобальную инициативу COVAX

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Укринформ.

"Сегодня я заявляю, что Соединенные Штаты делают взнос $2 миллиарда в инициативу COVAX и обещают (выделить, - ред.) дополнительные $2 млрд, чтобы призвать других активизировать свои усилия", - подчеркнул он ..

Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления глобальных усилий.

"Мы должны работать, чтобы наконец профинансировать безопасность здоровья, укрепить глобальные системы здравоохранения и создать механизмы раннего предупреждения с целью предотвращения, выявления и реагирования на будущие биологические угрозы, потому что они будут поступать и в дальнейшем", - подчеркнул президент США.