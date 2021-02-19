Спасатели предупредили о шторме на Азовском море

19 февраля, 2021, 09:44

19 февраля на акватории Азовского моря ожидается шторм

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"19 февраля на акватории Азовского моря сильный ветер, порывы 25-28 м / c, сильная метель. Высота волн в открытой части моря 12-20 дм, быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлено ІІ уровень опасности, оранжевый.