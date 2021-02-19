Спасатели предупредили о шторме на Азовском море
19 февраля, 2021, 09:44
19 февраля на акватории Азовского моря ожидается шторм
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 февраля на акватории Азовского моря сильный ветер, порывы 25-28 м / c, сильная метель. Высота волн в открытой части моря 12-20 дм, быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлено ІІ уровень опасности, оранжевый.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти