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Спасатели предупредили о шторме на Азовском море

19 февраля на акватории Азовского моря ожидается шторм

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"19 февраля на акватории Азовского моря сильный ветер, порывы 25-28 м / c, сильная метель. Высота волн в открытой части моря 12-20 дм, быстрое обледенение судов", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлено ІІ уровень опасности, оранжевый.

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