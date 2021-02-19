 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСохранение режима "тишины": Арестович заявил, что в Украине мало боеприпасов, а в ВСУ "очень низкая дисциплина огня"

Сохранение режима "тишины": Арестович заявил, что в Украине мало боеприпасов, а в ВСУ "очень низкая дисциплина огня"


фото: glavcom
В ВСУ на фронте мало боеприпасов, это может стать проблемой в случае выхода из "перемирия"

Об этом заявил советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович в одном из телеэфиров, передают "Новости Донбасса".

"Представим, что сейчас мы начинаем стрелять. Что будет дальше? Я скажу: десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы, которых у нас мало, в никуда. Дисциплина огня очень низкая в ВСУ", - сказал он.

Он пояснил, что в Украине мало боеприпасов из-за отсутствия заводов по изготовлению снарядов и патронов.

Арестович добавил, что активизация на фронте спровоцирует новые потери.

"(Будет) 15-20 убитых ежемесячно, потому что это война", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что не видит смысла в таких жертвах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать