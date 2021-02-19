Сохранение режима "тишины": Арестович заявил, что в Украине мало боеприпасов, а в ВСУ "очень низкая дисциплина огня"
Об этом заявил советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович в одном из телеэфиров, передают "Новости Донбасса".
"Представим, что сейчас мы начинаем стрелять. Что будет дальше? Я скажу: десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы, которых у нас мало, в никуда. Дисциплина огня очень низкая в ВСУ", - сказал он.
Он пояснил, что в Украине мало боеприпасов из-за отсутствия заводов по изготовлению снарядов и патронов.
Арестович добавил, что активизация на фронте спровоцирует новые потери.
"(Будет) 15-20 убитых ежемесячно, потому что это война", - подчеркнул Арестович.
Он добавил, что не видит смысла в таких жертвах.
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