Сохранение режима "тишины": Арестович заявил, что в Украине мало боеприпасов, а в ВСУ "очень низкая дисциплина огня"

19 февраля, 2021, 16:14

В ВСУ на фронте мало боеприпасов, это может стать проблемой в случае выхода из "перемирия"

Об этом заявил советник главы офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович в одном из телеэфиров, передают "Новости Донбасса".

"Представим, что сейчас мы начинаем стрелять. Что будет дальше? Я скажу: десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы, которых у нас мало, в никуда. Дисциплина огня очень низкая в ВСУ", - сказал он.

Он пояснил, что в Украине мало боеприпасов из-за отсутствия заводов по изготовлению снарядов и патронов.

Арестович добавил, что активизация на фронте спровоцирует новые потери.

"(Будет) 15-20 убитых ежемесячно, потому что это война", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что не видит смысла в таких жертвах.