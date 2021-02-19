Следком Беларуси оправдал действия силовиков, застреливших протестующего Тарайковского

19 февраля, 2021, 15:56

Следственный комитет Беларуси отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным следствия, около 23:00 10 августа 2020 года, во время массового противостояния возле станции метро "Пушкинская" Тарайковский в состоянии алкогольного опьянения отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения правоохранителей, пошел им навстречу.

"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинных мотивов и цели его действий, а учитывая оперативную информацию о возможных терактах, наличие взрывчатки и оружия среди протестующих, воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью. В связи с этим правоохранители действовали исключительно в рамках доступных им инструкций и применяли против Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическое приостановлении с безопасного расстояния, что исключает смерть. По ряду трагических обстоятельств одна из травм оказалась проникающей, в результате чего Тарайковский погиб на месте происшествия", - заявил председатель Следственного комитета страны Иван Наскевич.

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По версии следствия, правоохранители в этих обстоятельствах и в такой ситуации имели право применять нелетальное оружие.

"Мы вчера взяли картонную коробку. Ее сложили в четыре раза, поставили на кресло, взяли и испытали. Оказывается, картонная коробка насквозь, кресло насквозь, и понятно, почему он погиб, как его... (из зала: Тарайковский) пьяница и дебил. Он погиб, конечно, от резиновой пули, которая влетела ему в грудь. Он стоял там в футболке, и я не думаю, что она задержится на обратной стороне футболки ", - добавил назначенец самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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