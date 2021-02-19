Рада установила льготные ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности

19 февраля, 2021, 14:10

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По словам заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Драганчука, законопроект унифицирует ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения таможенного оформления таких товаров и содействия развитию легкой промышленности.

"Такая унификация предусматривает установление одинаковых льготных ставок ввозной пошлины на однородные товары легкой промышленности путем снижения (по 255 подкатегориях) или повышение (по 25 подкатегориях) действующих ставок", - цитирует пресс-служба слова Драганчука.

Он отметил, что предложенная унификация не превышает связанных ставок в рамках обязательств, взятых Украиной при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Так, законопроектом предлагается установить ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити 50-53 группы УКТ ВЭД), а также, по предложению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, искусственные волокна товарных позиций 5505, 5506, 5507. Ставки ввозной пошлины в размере 1,8% предлагается установить на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты.

Отмечается, что при подготовке проекту закона Минфин учел предложения Минэкономики о необходимости сохранения действующих льготных ставок в размере 5% на ткани смешанные хлопковые, поскольку данные виды тканей производятся в Украине - для защиты отечественного производителя.

Также предлагается повысить полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем подсубпозиции, где такие ставки меньше 10%.

"Реализация положений законопроекту будет способствовать, с одной стороны, стимулированию развития легкой промышленности вследствие уменьшения ввозной пошлины на сырьевые материалы, а с другой - ускорению таможенного оформления товаров легкой промышленности без осуществления лабораторных исследований - через унификацию ставок на однородные товары", - подчеркнул Драганчук.

В Пресс-служба заметили, что положение законопроекту не распространяются на товары происхождением из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

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