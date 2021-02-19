Рада поддержала повышение штрафов для поджигателей травы и лесов

19 февраля, 2021, 13:11

Верховная Рада поддержала во втором чтении проект закона №3526 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий"

Решение поддержали 311 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, целью документа является усиление защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках, и тому подобное.

Согласно проекту закона, выжигание полезащитных полос и защитных лесных насаждений предлагают наказывать штрафом в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060-6120 грн), а для должностных лиц - от 900 до 1260 необлагаемых минимумов (15300-21420 грн).

Те же нарушения на территории природно-заповедных фондов хотят наказывать штрафами от 360 до 720 необлагаемых минимумов (до 12240 грн) для граждан, а для должностных лиц - 1260-1800 необлагаемых минимумов (до 30600 грн).

Кроме того, за уничтожение или повреждение, выжигание сухой растительности или ее остатков может грозить штраф от 180 до 360 необлагаемых минимумов для граждан и от 900 до 1260 необлагаемых минимумов для должностных лиц.

Те же нарушения в пределах территорий заповедников караться штрафом от 360 до 720 необлагаемых минимумов для граждан и от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов для должностных лиц.

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