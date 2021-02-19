Рада отправила на доработку закон о штрафах за завышенные суммы в платежках

19 февраля, 2021, 12:42

Верховная Рада отправила на доработку проект закона №3097 об обеспечении гарантий правильного начисления бытовым потребителям стоимости коммунальных услуг

Решение поддержало 247 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к документу, в случае установления в судебном или внесудебном порядке факта завышения цен на коммунальные услуги за соответствующий период, их поставщики были бы обязаны выплатить потребителю компенсацию в десятикратном размере от полной стоимости, начисленной с нарушением.

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