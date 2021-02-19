"В случае опасности решения принимаются мгновенно": Данилов заявил, что дать приказ об огне в зоне ООС имеет право каждый командир

19 февраля, 2021, 18:13

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции и может дать приказ об огне в зоне проведения ООС

Об этом он заявил во время брифинга 19 февраля, передает Еспресо.TV .

По его словам, президент Владимир Зеленский дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку, министру обороны Андрею Тарану, первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаилу Ковалю, представителю Офиса президента Роману Машовцу держать вопрос о ситуации в зоне ООС на контроле.

"Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали 5 сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти 5 сценариев будут подниматься и соответствующим структурам дано указание президентом пересмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что дать приказ о огонь в зоне ООС имеет право каждый командир.

"Каждый командир отвечает за своих подчиненных, каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных - каждый командир имеет право принять решение об открытии огня. В случае опасности нашим военным - решения принимаются мгновенно", - сказал он.

Как отмечают в ОПУ, решения, принятые на заседании, имеют гриф "секретно", а потому не могут быть разглашены.

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