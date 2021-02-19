"Северный поток-2" хотят достроить ко Дню России, - разведка

19 февраля, 2021, 13:21

Строительные работы по прокладке газопровода "Северный поток-2" планируют завершить ко Дню России - 12 июня

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины .

В разведке назвали проект "Северный поток-2" политическим, а также таким, что угрожает не только энергетической безопасности стран Европы, но и несет "сомнительные перспективы для поддержания равновесия в экосистеме Балтийского моря".

"Россия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветви" Б "трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", - заявили в службе.

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Разведка сообщила, что в течение последних месяцев судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, несмотря на запрет перемещения судов.

"Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода" ударными темпами ". На глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением - как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции, приурочив его к празднику дню России - 12 июня ", - пояснила украинская разведка.

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