"Радикал" Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет на почти 600 тыс. грн, - глава НАПК
Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью Радио НВ.
"НАПК установило, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но КСУ отменил (статью)", - отметил Новиков.
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Он рассказал, что в случае установления, что факта выигрыша не было, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления по статье "декларирование недостоверной информации".
Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет .
- Напомним, Ляшко указал в своей декларации, он трижды победил в лотерее и заработал более полумиллиона гривен.
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