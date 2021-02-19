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"Радикал" Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет на почти 600 тыс. грн, - глава НАПК


фото: zik
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко фальсифицировал выигрыш в лотерею на сумму 571 045 грн

Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью Радио НВ.

"НАПК установило, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но КСУ отменил (статью)", - отметил Новиков.

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Он рассказал, что в случае установления, что факта выигрыша не было, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления по статье "декларирование недостоверной информации".

Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет .

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