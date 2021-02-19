"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20: Угрозы национальной безопасности и провал переговоров с МВФ

19 февраля, 2021, 15:24

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности заседание Совета национальной безопасности и обороны и провал переговоров с МВФ и неполучение Украиной очередного транша

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Алексей Жмеренецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Ирина Фриз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"

Игорь Лапин, народный депутат 8-го созыва

Ольга Мусафирова, собственный корреспондент "Новой газеты" в Украине

Глеб Вышлинский, директор Центра экономических стратегий

Тарас Козак, экономист

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Facebook.