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Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20: Угрозы национальной безопасности и провал переговоров с МВФ

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20: Угрозы национальной безопасности и провал переговоров с МВФ

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности заседание Совета национальной безопасности и обороны и провал переговоров с МВФ и неполучение Украиной очередного транша

К разговору присоединятся политики и эксперты:

  • Алексей Жмеренецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Ирина Фриз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"
  • Игорь Лапин, народный депутат 8-го созыва
  • Ольга Мусафирова, собственный корреспондент "Новой газеты" в Украине
  • Глеб Вышлинский, директор Центра экономических стратегий
  • Тарас Козак, экономист

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Facebook.

 

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