"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:20: Угрозы национальной безопасности и провал переговоров с МВФ
19 февраля, 2021, 15:24
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности заседание Совета национальной безопасности и обороны и провал переговоров с МВФ и неполучение Украиной очередного транша
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Алексей Жмеренецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Ирина Фриз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"
- Игорь Лапин, народный депутат 8-го созыва
- Ольга Мусафирова, собственный корреспондент "Новой газеты" в Украине
- Глеб Вышлинский, директор Центра экономических стратегий
- Тарас Козак, экономист
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Facebook.
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