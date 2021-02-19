"Подтопления быть не должно": Кличко поручил подготовить Киев к наводнению

19 февраля, 2021, 14:42

19 февраля столичный мэр Виталий Кличко отчитался о подготовке Киева к возможному наводнению из-за таяния снега

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает " РБК-Украина ".

"Исходя из прогнозов синоптиков, большого подтопления в столице быть не должно. Снег будет таять не так быстро, и вода в реках будет находиться в пределах нормы. Возможные проблемы у объектов у Днепра, но их не так много. Департамента муниципальной безопасности и председателям районов поручено подготовить все подразделения на случай наводнения ", - заявил Кличко.

В частности, районная власть должна определить объекты, которые могут пострадать. Также Кличко поручил организовать оперативные штабы и проверить наличие техники, которую можно задействовать для преодоления последствий наводнения.

Напомним, 20-21 февраля в Киеве ожидают плюсовые показатели температуры.

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