"Орден Героев Небесной Сотни": Укрпочта ввела в обращение новую почтовую марку

19 февраля, 2021, 14:59

19 февраля Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку "Орден Героев Небесной Сотни" в честь подвига участников Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Сегодня у нас особый почтовый выпуск. Укрпочта чтит Героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь за демократию и европейское будущее Украины, отстаивая ее свободу и независимость. И очень ответственно осознавать, что каждый такой патриотический выпуск позволяет нам масштабировать память о героях не только в самые отдаленные уголки страны, но и далеко за ее пределы. И тем самым - каждый раз напоминать каждому украинцу, что они погибли, чтобы мы имели шанс жить", - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Как известно, Укрпочта в 2015 году уже чествовала Героев Небесной Сотни почтовой маркой "Памяти Героев Небесной Сотни", автором стал Кость Лавро.

Отмечается, что художественная почтовая марка "Орден Героев Небесной Сотни" дополнит серию "Награды Украины", начатую Укрпочтой в 1997 году. Всего в рамках серии вышло 11 марок с изображениями высших наград Украины.

Так во времена российской оккупации более 20 художественных марок Укрпочта посвятила патриотической тематике. Среди них: "Слава Украине!", Которая получила первую премию в международном конкурсе Nexofil Award 2020 в Мадриде, "Передовая", "Они выстояли! Не выдержал бетон!". А в 2014 году национальный почтовый оператор ввел в обращение марку "Евромайдан. 2013-2014".

Справка : 20 февраля в Украине отмечается подвиг участников Революции Достоинства и память Героев Небесной Сотни. Орден Героев Небесной Сотни учрежден Президентом Украины 3 ноября 2014 года. 105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев - граждане Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

Напомним, 18 февраля Генеральный штаб выступил с заявлением о недопустимости выпуска и первого погашения марок, посвященных Сухопутным войскам Украины к советскому военному празднику - 23 февраля.

В Укрпочте согласились с Генеральным штабом и заявили, что перенесут выпуск марок "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" на День украинского добровольца, 14 марта.

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