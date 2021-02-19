"Достичь нулевых выбросов до 2050 года": у Байдена назвали одним из самых сложных вызовов мировой безопасности изменения климата

19 февраля, 2021, 22:26

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри назвал одним из самых сложных вызовов безопасности глобальное потепление

Об этом Керри заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Укринформ.

"Изменение климата является вопросом безопасности, и фактически является одним из самых сложных вызовов безопасности, которые стояли перед нами в какое-либо время", - сказал Керри.

Спецпосланник президента США по вопросам климата подчеркнул, что это проблема имеет комплексный характер: речь идет об энергетической, экономической, продуктовой и физической безопасности.

Керри напомнил, что тремя годами ранее ученые назвали предельным показателем постепенного нагревания планеты на протяжении 12-ти лет, который нельзя ни в коем случае превышать, чтобы избежать драматических последствий - 1,5°C.

Сейчас, по словам представителя США, человечество переживает решающее десятилетие и должно существенно снизить вредные выбросы в атмосферу.

"Мы должны усилить наши амбиции, поскольку нам надо довести свою работу до конца", - сказал Керри.

Представитель США добавил, что международное сообщество должно разработать дорожную карту для обеспечения резкого прогресса в сохранении экологии.

"И что мы конкретно должны сделать - это добиться нулевых выбросов к 2050 году", - подытожил Керри.

Напомним, ранее сообщалось, что США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение.

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