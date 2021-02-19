Правительство договорилось с ЕС о расширении квот для украинских экспортеров, - Шмыгаль

19 февраля, 2021, 10:24

Правительство договорилось с ЕС о расширении экспортных квот для украинских производителей

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Мы договорились о дальнейшей либерализации в части увеличения квот для украинской продукции. Это еще больше укрепит позиции Украины на европейских рынках и даст возможность украинским производителям раскрыть свой экспортный потенциал", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, по словам Шмыгаля, миссия ЕС уже начала оценку готовности Украины к подписанию соглашения о "промышленном безвизе".

"Это даст широкие возможности для малого, среднего бизнеса, который сможет реализовывать свой товар на рынках Европейского Союза. В этом году рассчитываем на существенный прогресс и как можно скорее получить рекомендации подписать данное соглашение", - отметил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что Украина и Европейский Союз могут подписать соглашение о промышленном безвизе в этом году.

"Промышленный безвиз" или АСАА - это соглашение об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (АСАА), которая предусматривает отмену дополнительной сертификации промышленных товаров.

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