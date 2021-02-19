Послы G7 назвали приоритетные направления реформ в Украине

19 февраля, 2021, 21:01

Послы стран "Большой семерки" считают приоритетными для Украины направления: верховенство права и реформа судебной системы, борьба с коррупцией, экономический рост и развитие общества

Об этом говорится в Twitter послов G7.

Первым приоритетом для послов стран "Большой семерки" является верховенство права и реформа судебной системы: начиная с неотложного реформирования Высшего совета правосудия и Конституционного Суда Украины. А также перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и усиление Общественного совета добропорядочности, продолжение реформы Офиса Генерального прокурора и преобразование ГБР в эффективный и независимый орган.

"Второй приоритет - это борьба против коррупции, а именно усиление уголовной ответственности за указание в декларации заведомо недостоверных сведений для предотвращения дальнейших проявлений нечестного декларирования, поддержка НАПК и повышения эффективности, независимости, добропорядочности НАБУ, САП, АРМА, обеспечивая прозрачный и меритократный подход к отбору руководства упомянутых органов", - считают послы.

Третьим приоритетом послы считают экономический рост. Здесь упоминают, в частности полную ответственность обязательства страны перед ВТО, международными торговыми соглашениями и международными макрофинансовыми программами, в частности программами международных финансовых институтов и ЕС, поддержку сильного и независимого Нацбанка и реформу Государственной налоговой службы и таможни.

Четвертый приоритет - это зеленый курс Украины и энергетические реформы, в частности развитие чистой энергетики, обдуманный отказ от горючих полезных ископаемых и повышение энергоэффективности, демонополизация энергетического сектора.

"Пятый приоритет - это эффективное управление. Куда входит своевременная доработка усовершенствованного Избирательного кодекса с учетом уроков местных выборов 2020 года, всеобъемлющая реформа госслужбы на всех уровнях, развитие свободы СМИ, медиаграмотности и института общественного вещания и защиты личных данных", - определили в "Большой семерке".

По словам послов, шестым приоритетом является развитие общества. Это улучшение доступа к основным услугам пострадавшим от конфликта людям, поощрение к экономическому восстановлению и реинтеграции на востоке Украины, внедрение реформ в сфере здравоохранения и мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19, эффективная вакцинация от COVID-19.

Последним, седьмым, приоритетом является безопасность и оборона. Здесь упоминают введение закона о национальной безопасности, принятие вторичного законодательства и продолжение усилий по совершенствованию гражданского надзора над сектором безопасности и обороны.

G7 Ambassadors are happy to share our group's priorities for 2021.



Click on the images below to see. pic.twitter.com/tBJIFEJLuw - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) February 19, 2021

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