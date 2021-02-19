Польша заявляет о начале третьей волны коронавируса

19 февраля, 2021, 16:16

В министерстве здоровья Польши заявляют о начале третьей волны пандемии коронавируса

Об этом сообщает Польское радио.

В пятницу, 19 февраля, в Польше сообщили о 8 777 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом, больше всего в Мазовецкого воеводстве - 1 427. Умер 241 человек, зараженный COVID-19.

С начала пандемии в Польше подтвердили более 1,623 тысяч случаев заражения коронавирусом, от патогенных и связанных осложнений умерли 41 823 человека.

По словам министра здравоохранения Адама Недзельського, в Польше - сейчас третья волна коронавируса и вопрос не "будет ли", а "каких масштабов" будет эта волна.

Он добавил, что на данный момент совершенно нет места для отмены следующих ограничений, а новейшие ослабления запретов могут отменить. Недзельский подчеркнул, что только социальная дисциплина может помешать третьей волне "побить" уровень заражений в ноябре.

Недзельський также сообщил, что его ведомство рассуждает, не детализировать ли стандарт ношения масок и отказаться от определенных заменителей, например, шарфиков.

Также, по словам представителя министерства здоровья Войцеха Андрусевича, новое увеличение числа заболеваний COVID-19 в Польше - это последствия большей активности.

"Можно сказать, что у нас начало третьей волны. Она формируется не так динамично, как в Словакии и в Чехии. (...) Но, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию к росту", - сказал Андрусевич.

По его словам, динамика третьей волны будет зависеть от социальной ответственности и соблюдения всех правил.

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