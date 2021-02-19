Отравление таблетками и самоубийства подростков: МОН подготовило для родителей подборку информации об опасности в Интернете
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как отмечается, что дети могут воспринимать свою активность в социальных сетях как игру и не понимать последствий своих действий, что может приводить к катастрофическим случаям.
В связи с этим министерство сообщило, что на его сайте можно найти раздел "Безопасность детей в Интернете" для повышения уровня осведомленности родителей и учителей. В частности, там размещены советы для родителей по организации взаимодействия "ребенок-интернет-мобильная связь" от Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.
Сообщается, что чат-бот "КИБЕРПЕС" в Telegram и Viber поможет узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае кибербуллинга и анонимно получить помощь.
В ведомстве обеспокоены трагическими событиями, произошедшими с подростками через опасные игры в социальных сетях.
"Также можно найти материалы для проведения уроков и квестов для разных возрастных групп относительно безопасного поведения в интернете. Кроме того, в разделе размещены рекомендованы Министерством пособия для использования родителями и педагогами по обучению детей безопасному пользованию интернетом", - говорится повидомеленни.
Также действуют телефоны "горячих линий", по которым дети могут получить психологическую поддержку в случае, если они попали в рискованные для здоровья ситуации, в том числе случаи, связанные с социальными сетями.
Читайте также: Отравление школьниц "дротаверин": прокуроры проверяют возможную причастность "групп смерти"
- 0-800-500-225 (бесплатно со стационарных)
- 116111 (бесплатно с мобильных)
"Министерство постоянно обращает внимание в своих обращениях к департаментов образования и науки ОГА, чтобы в первую очередь дети знали, куда они могут анонимно обратиться за помощью", - говорится в сообщении.
В свою очередь, на платформе цифровой образования Дия можно найти образовательный Сериал для родителей "Безопасность детей в интернете" о том, как уберечь детей онлайн от вредных материалов, Кибербуллингу, суицидальных интернет-союзов, сексуального насилия.
На сайте Министерства цифровой трансформации обнародовано онлайн-пособие "COVID-19. Советы по безопасности онлайн для родителей и опекунов". В нем размещена информация о наиболее актуальных проблемах виртуальной жизни детей, способы решения проблем и защиту онлайн во время карантина.
"Ситуация в интернете очень опасной и быстро меняется, поэтому должны постоянно отслеживать новые тенденции в цифровой среде, вовремя на них реагировать и повышать осведомленность родителей, учителей и детей о возможных рисков", - говорится в сообщении.
Сейчас Министерство совместно с Национальной полицией и общественными организациями готовят письмо департаментов образования и науки ОГА о необходимости проведения дополнительных профилактических мероприятий с детьми и родителями относительно безопасного поведения в интернете.
Сейчас МОН готовит информацию для родителей и учителей по наиболее распространенных среди подростков и опасных челлендж в сетях, а также формирует советы, как об этом говорить с детьми, правила существуют по пользованию интернетом и социальными сетями.
"Стоит отметить, что на события, которые произошли с детьми, стоит смотреть значительно глубже и работать с причинами, которые привели к таким поступкам. Чаще всего такие поступки являются следствием психического состояния ребенка. Причинами депрессии у детей, изменения поведения и настроения могут быть напряженные отношения с родителями, учителями, одноклассниками, неразделенная любовь и тому подобное. Стоит быть внимательными к психическому состоянию ребенка и при необходимости сразу обращаться за помощью к специалистам. Вероятность, что ребенок в нормальном психическом состоянии и безопасном образовательном и семейной среде может стать жертвой подобных игр, значительно меньше ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 28 января в ЖК "Чайка" в Киевской области мальчик выпал с балкона и разбился насмерть .
- 2 февраля в Киеве с балкона 17-го этажа жилого дома упала девочка .
- 15 февраля, в столичной полиции поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы.
- В свою очередь, 16 февраля в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая - находится в больнице.
- Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "дротаверин". В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет "играми".
- 17 февраля СМИ сообщили, что в Умани Черкасской области двое восьмиклассниц попали в больницу с подозрением на отравление "дротаверин".
- Также 17 февраля во Дарницком районе Киева из общего балкона многоэтажки выпала 15-летняя девочка , она погибла на месте.
- Также 18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в больницу с отравлением таблетками.
- Восьмиклассницы из Умани 17 февраля отравились не из челленджа , а "чтобы привлечь внимание", считают в полиции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти