Отравление таблетками и самоубийства подростков: МОН подготовило для родителей подборку информации об опасности в Интернете

19 февраля, 2021, 13:39

Министерство образования и науки Украины разработало подборку информации об опасности в Интернете для педагогов и родителей на фоне активизации в соцсетях опасных "челленджей" для детей

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается, что дети могут воспринимать свою активность в социальных сетях как игру и не понимать последствий своих действий, что может приводить к катастрофическим случаям.

В связи с этим министерство сообщило, что на его сайте можно найти раздел "Безопасность детей в Интернете" для повышения уровня осведомленности родителей и учителей. В частности, там размещены советы для родителей по организации взаимодействия "ребенок-интернет-мобильная связь" от Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

Сообщается, что чат-бот "КИБЕРПЕС" в Telegram и Viber поможет узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае кибербуллинга и анонимно получить помощь.

В ведомстве обеспокоены трагическими событиями, произошедшими с подростками через опасные игры в социальных сетях.

"Также можно найти материалы для проведения уроков и квестов для разных возрастных групп относительно безопасного поведения в интернете. Кроме того, в разделе размещены рекомендованы Министерством пособия для использования родителями и педагогами по обучению детей безопасному пользованию интернетом", - говорится повидомеленни.

Также действуют телефоны "горячих линий", по которым дети могут получить психологическую поддержку в случае, если они попали в рискованные для здоровья ситуации, в том числе случаи, связанные с социальными сетями.

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"Министерство постоянно обращает внимание в своих обращениях к департаментов образования и науки ОГА, чтобы в первую очередь дети знали, куда они могут анонимно обратиться за помощью", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на платформе цифровой образования Дия можно найти образовательный Сериал для родителей "Безопасность детей в интернете" о том, как уберечь детей онлайн от вредных материалов, Кибербуллингу, суицидальных интернет-союзов, сексуального насилия.

На сайте Министерства цифровой трансформации обнародовано онлайн-пособие "COVID-19. Советы по безопасности онлайн для родителей и опекунов". В нем размещена информация о наиболее актуальных проблемах виртуальной жизни детей, способы решения проблем и защиту онлайн во время карантина.

"Ситуация в интернете очень опасной и быстро меняется, поэтому должны постоянно отслеживать новые тенденции в цифровой среде, вовремя на них реагировать и повышать осведомленность родителей, учителей и детей о возможных рисков", - говорится в сообщении.

Сейчас Министерство совместно с Национальной полицией и общественными организациями готовят письмо департаментов образования и науки ОГА о необходимости проведения дополнительных профилактических мероприятий с детьми и родителями относительно безопасного поведения в интернете.

Сейчас МОН готовит информацию для родителей и учителей по наиболее распространенных среди подростков и опасных челлендж в сетях, а также формирует советы, как об этом говорить с детьми, правила существуют по пользованию интернетом и социальными сетями.

"Стоит отметить, что на события, которые произошли с детьми, стоит смотреть значительно глубже и работать с причинами, которые привели к таким поступкам. Чаще всего такие поступки являются следствием психического состояния ребенка. Причинами депрессии у детей, изменения поведения и настроения могут быть напряженные отношения с родителями, учителями, одноклассниками, неразделенная любовь и тому подобное. Стоит быть внимательными к психическому состоянию ребенка и при необходимости сразу обращаться за помощью к специалистам. Вероятность, что ребенок в нормальном психическом состоянии и безопасном образовательном и семейной среде может стать жертвой подобных игр, значительно меньше ", - говорится в сообщении.

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