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Ощадбанк начал кредитовать бизнес под портфельные госгарантии


фото: 5.ua
Ощадбанк запустил программу кредитования бизнеса под портфельные государственные гарантии до 70% от суммы кредита

Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Согласно сообщению, Ощадбанк запустил новую программу кредитования с применением портфельных гарантий государства. В рамках правительственной программы представители микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить государственные гарантии до 70% от суммы кредита.

В пресс-службе сообщили, что кредиты по портфельным гарантиями предоставляются субъектами хозяйствования с годовым чистым доходом (выручкой) от реализации в 50 млн евро или количеством работников до 250 человек. Максимальная сумма кредита - 100 млн грн.

Отмечается, что кредитование по портфельным госгарантиями может сочетаться с другими государственными программами, в том числе с программой "Доступные кредиты 5-7-9%" в части инвестиционных и антикризисных кредитов.

  • Верховная Рада 3 сентября приняла проект закона №3659-д "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе".
  • Первым государственным банком, открывшим кредитование предпринимателей и малого и среднего бизнеса по программам портфельных госгарантий стал ПриватБанк.
  • Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

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