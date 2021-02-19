Определились финалисты мужского Australian Open
19 февраля, 2021, 13:45
В полуфинале Australian Open Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В полуфинальном поединке Australian Open россиянин Даниил Медведев в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса - 6: 4, 6: 2, 7: 5.
21 февраля состоится финал Australian Open, где Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Начало встречи в 10:30 по киевскому времени.
Australian Open
мужчины
1/2 финала
Даниил Медведев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция) - 6: 4, 6: 2, 7: 5
- 18 февраля американская теннисистка Серена Уильямс не сдержала слез после поражения от японки Наоми Осаки в полуфинале открытого чемпионата Австралии.
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