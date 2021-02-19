 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортОпределились финалисты мужского Australian Open

Определились финалисты мужского Australian Open


фото: Getty Images
В полуфинале Australian Open Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В полуфинальном поединке Australian Open россиянин Даниил Медведев в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса - 6: 4, 6: 2, 7: 5.

21 февраля состоится финал Australian Open, где Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Начало встречи в 10:30 по киевскому времени.

Australian Open

мужчины

1/2 финала

Даниил Медведев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция) - 6: 4, 6: 2, 7: 5

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать