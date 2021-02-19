Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Зайцева, Южного и Луганского

19 февраля, 2021, 19:26

За текущие сутки, 19 февраля, на участках ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра недалеко от населенного пункта Зайцево.

Вблизи Южного российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Луганского - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В ответ на обстрелы украинские военные открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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