Оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", стреляют из тяжелого вооружения

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шуми. Вблизи Южного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.