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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", стреляют из тяжелого вооружения

Оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", стреляют из тяжелого вооружения

За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шуми. Вблизи Южного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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