Оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", стреляют из тяжелого вооружения
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шуми. Вблизи Южного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.
На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.
С начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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