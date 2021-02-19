Оглашение приговора Стерненко перенесли на 23 февраля
Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале.
"Только нам сообщили, что оглашение приговора не состоится сегодня. Отложили до вторника, 23.02 в 10:00. Это очень странно ", - написал Стерненко.
Оглашение приговора должно было состояться 19 февраля в Одессе.
Следствие просит приговорить одесского активиста Сергея Стерненкок 8 годам заключения с конфискацией имущества по делу о похищении человека.
Стерненко перед судом напомнил, что в 2015 году у него дома провели обыск, во время которого активист добровольно отдал пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.
"Основанием для обыска стало заявление против меня" титушки "и пророссийского коллаборанта Сергея Щербича. После обыска мне надели на голову мешок и вывезли в УБОП, где сообщили о подозрении", - отметил Стерненко.
Он добавил, что его подозревали в похищении Щербича с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн. Само дело основывается только на показаниях самого Щербича.
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