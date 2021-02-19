Новый цифровой рынок и ограничения для техногигантов: председатель Еврокомиссии призвал США противодействовать изменениям климата вместе с ЕС

19 февраля, 2021, 23:14

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала ЕС и США объединить усилия в борьбе с изменением климата и договориться о новых рамках цифрового рынка, ограничили бы власть крупных технологических компаний

Об этом фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской сфере безопасности конференции, передает Reuters.

"Я уверена: совместное трансатлантическое обязательство добиться нулевых нулевых выбросов к 2050 году сделает неизменность климата новым глобальным приоритетом. Вместе мы могли бы создать действующие во всем мире правила по вопросам цифровой экономики: набор правил, основанный на наших ценностях, правах человека и плюрализме, инклюзивности и защите частной жизни", - сказала фон дер Ляйен.

Руководительница Еврокомиссии назвала США "естественным партнером" ЕС в борьбе с изменениями климата и аргументировала необходимость ограничения влияния технологических гигантов примером штурма Капитолия.

"Конечно, наложение демократических ограничений на неконтролируемое влияние крупных технологических компаний не остановит политическое насилие. Но это важный шаг", - сказала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии отметила необходимость возложить ответственность на интернет-компании за содержание распространяемого контента.

"По сути, мы хотим убедиться, что то, что является незаконным в автономном режиме, также является незаконным в Интернете. И мы хотим четких требований, чтобы интернет-фирмы несли ответственность за содержание, которое они распространяют, продвигают и удаляют", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, cпецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри назвал одним из самых сложных безопасности вызовов изменения климата и подчеркнул необходимость достичь нулевых выбросов в атмосферу до 2050 года.

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