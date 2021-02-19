Неподалеку Офиса президента водитель легковушки избил пешехода: пострадавший умер, нападавший задержан
19 февраля, 2021, 17:35
В центре Киева недалеко Офиса президента водитель избил пешехода, пострадавший скончался
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
В Киеве, возле Драматического театра имени Ивана Франко, неподалеку Офиса президента, водитель избил пешехода, который от полученных травм он скончался.
Водитель автомобиля Hyundai нанес мужчине два удара кулаком в голову.
Как отметил Геращенко, водителя задержали в 15:58 сотрудники полиции.
"На его вычисление, ориентирование и задержания полицейскими понадобилось чуть больше часа. За смерть человека водителю теперь придется отвечать своей свободой", - добавил он.
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