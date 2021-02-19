Не хотят портить отношения с союзником: Администрация Байдена не будет вводить санкции против немецких участников "Северного потока-2", - СМИ

19 февраля, 2021, 11:03

Вашингтон пока не будет вводить санкции против немецких компаний из-за участия в проектах строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку администрация Байдена не хочет идти на конфликт со своим ближайшим союзником в Европе

Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Доклад о компаниях, нарушающих американское санкционные законодательство, должен был быть представленным Конгрессу США в минувший вторник. Документ может быть опубликован сегодня, 19 февраля.

Ожидается, что в нем будет перечислено лишь небольшое количество связанных с Россией компаний, которым грозят санкции, узнало агентство. Также будет перечень компаний, которые выходят из проекту и не попадут под санкции.

Читайте также: Администрация Байдена предложила Германии условия для снятия санкций с "Северного потока-2" - СМИ

Источники Bloomberg рассказали, что госсекретарь США Энтони Блинкен не хочет атаковать компании или отдельных представителей таких стран, как Германия, поскольку, по его мнению, важнее найти дипломатическое решение и устранить разногласия, возникшие во время каденции Дональда Трампа.

Сдержанная позиция администрации Байдена вызывает возмущение у критиков, которые отмечают, что законодательство США предусматривает санкции против любой иностранной компании, если она способствовала строительству трубопровода. Они также заявляют, что, пытаясь ослабить напряжение в отношениях с Германией, США рискуют оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии.

Читайте также: Администрация Байдена хочет снизить накал дискуссии с Германией по "Северному потоку-2", - FT

Собеседники Bloomberg рассказали, что, хотя администрация Трампа также уклонялась от введения санкций против немецких компаний, в последние недели она готовила такие мероприятия. Санкции планировалось ввести против Маттиаса Варнига, главы Nord Stream 2 AG и бывшего агента Штази из Восточной Германии, который знаком с президентом России Владимиром Путиным по меньшей мере с 1991 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb