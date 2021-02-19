Нашли замерзшим в поле: в Житомирской области погиб 17-летний парень

19 февраля, 2021, 15:34

В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства гибели 17-летнего юноши, который пошел к друзьям в соседнее село и замерз в поле по дороге домой

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Происшествие случилось под утро 19 февраля в с. Выдумка Пулинской громады. Ночью замерзшего и беспомощного юношу в поле нашли его опекуны и привезли домой. Однако парень умер до приезда врачей "скорой". Полиция начала соответствующие проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 5 утра в Пулинское отделение полиции поступило сообщение от медиков о констатации смерти 17-летнего жителя села Выдумка по месту его проживания.

Правоохранители установили, что умерший был сиротой, находился под официальной опекой тети и учился в выпускном классе общеобразовательной школы.

По предварительным сведениям, около 15 часов 18 февраля юноша сообщил тете о том, что уходит в соседнее село к друзьям и к вечеру обещал вернуться домой, но дома он так и не появился.

Зато ночью его родственники узнали, что парень вдвоем с 13-летним односельчанином возвращались в село через заснеженное поле. В какой-то момент старшему из ребят стало плохо и меньший пытался помочь ему. Однако когда понял, что сил на двоих не хватит, поспешил домой и сообщил своим родным о случившемся. Спасать юношу сразу бросились его приемные родители, которым сообщили сразу односельчане.

Уточняется, что парня нашли беспомощным и с сильными обморожениями среди снежных заносов. Его привезли домой на автомобиле и вызвали "скорую", но юноша скончался до приезда врачей.

Сейчас причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты. Работники полиции в рамках уголовного производства выясняют обстоятельства гибели молодого человека.

Отдельно в полиции сообщили, что госпитализирован и 13-летний товарищ умершего из-за значительного переохлаждения и возможного обморожения. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Правоохранители призвали граждан постоянно контролировать местонахождение и занятия несовершеннолетних детей.

"Сложные погодные условия являются значительным фактором опасности, поэтому позаботьтесь о наличии постоянной связи с детьми и подростками. В случае возникновения непонятных и заведомо тревожных ситуаций, не мешкая, сообщайте в соответствующие службы или звоните в полицию. Линия "102" работает круглосуточно", - уточнили в полиции.

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