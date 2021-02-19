Нардеп-"слуга" Радуцкий анонсировал законопроект о запрете продажи лекарств детям

19 февраля, 2021, 18:40

Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что депутаты планируют зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о запрете продажи лекарств несовершеннолетним

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

По словам нардепа, необходимость соответствующих ограничений обусловлена рядом случаев, произошедших накануне, когда дети травились медицинскими препаратами, которые, по данным полиции, купили в аптеке.

"Сегодня в 22:00 будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет и рецептурных и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим о бадах не говорим, потому что это не лекарства", - сказал Радуцкий.

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Он заметил, что окончательно не решено, какое наказание будет предусматриваться за продажу лекарств детям, однако сказал, что одно из предложений: приравнять к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств.

"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и нести следует административную и уголовную ответственность, но по срокам еще не скажу", - добавил глава комитета.

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Справка : согласно статье 321 Уголовного кодекса Украины, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы от пяти до восьми лет. За эти же действия, совершенные повторно - от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

16 февраля в Боярке в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая - находится в больнице.

Правоохранители сообщили, что семиклассницы после просмотра видео из соцсети съели по 40 таблеток "дротаверина". В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка подозревает связь с опасными интернет-"играми".

17 февраля СМИ сообщили, что в Умани Черкасской области двое восьмиклассниц попали в больницу с подозрением на отравление "дротаверином".

Также 18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в больницу с отравлением таблетками.

Восьмиклассницы из Умани отравились не из-за челленджа, а "чтобы привлечь внимание", считают в полиции.

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