Националисты требуют у СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине

19 февраля, 2021, 21:14

В пятницу, 19 февраля, представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под Офисом президента Украины, где состоялось заседание СНБО

Своим требованием активисты назвали нанесение трех ударов по российской агентуре в Украине, пишет "Апостроф":

1. Информационный. Активисты требуют завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов в Украине, среди которых они назвали в частности телеканал "НАШ", сайты "Вести" и "Страна".

2. Кадровый. Активисты требуют расследовать деятельность "русской агентуры, которая проникла в высшие эшелоны власти". В частности Андрея Портнова, который по расследованиями ресурса "Миротворец" выполнял и выполняет задачи российских спецслужб под псевдонимом "Казбек" и его окружения, которое "обеспечивает влияние на органы следствия и судебную систему в интересах иностранных агентов".

3. Финансовый. Активисты требуют обрезать схемы финансирования деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма в Украине. По их словам, власти должны взять в управление государства рынок "Столичный", который "не платит налогов, а собирает черную кассу, идущую на финансирование криминальной группировки Юрия Иванющенко и Армена Горловского", а также другие активы, которые связывают с этими людьми.

Также участники акции передали на имя Президента Украины, Председателя СБУ и Секретаря СНБО письмо с перечнем физических и юридических лиц, которые, по их информации, причастны к финансированию терроризма и в отношении которых требуют применить санкции.

В акции принимали участие представители Правого сектора, ВО "Свобода", Национального корпуса, "Традиция и порядок", С14, "Общество будущего", "Национальное сопротивление", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" им. Бандеры и "Неизвестный патриот".