На Львовщине за последние две недели количество вызовов к пациентам с подозрением на COVID-19 выросло на 20%

19 февраля, 2021, 13:14

На Львовщине у каждого второго больного, образцы которого отправили в лабораторный центр, подтвердили диагноз COVID-19

Об этом директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил на пресс-брифинге по эпидситуации на Львовщине, передает "Еспресо.Захид" .

"Ситуация ухудшается. Возможно, это не отражается в цифрах, но несколько фактов, без сомнения, очень тревожными. За прошедшие сутки было проведено 1032 ПЦР-тесты, из них 422 оказались положительными. Это значит, что у каждого второго больного, образцы которого отправили в лабораторного центра, подтвердили диагноз "COVID-19", - отметил Орест Чемерис.

По словам главы профильного департамента, за последние две недели количество вызовов к пациентам с подозрением на COVID-19 выросла примерно на 20%. Если раньше она составляла в среднем 30-33 в сутки (из них 25 пациентов подлежали госпитализации), то сейчас это - 40-45 вызовов в сутки.

"На этой неделе мы снова пересекли отметку в более чем 100 пациентов, госпитализированных в сутки. Например, за прошедшие госпитализировали 115 пациентов, хотя в течение последних двух недель до сотни не доходили. По состоянию на сегодня в стационарах находится 1195 больных, из них сто седьмой реанимации и 18 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. в областной инфекционной больницы - 133 больных, в Центре легочного здоровья - 115, в госпитале в Винниках - 88, в больнице скорой медицинской помощи - 138. Среди всех районов области наиболее загруженными являются Кам " Деревянко Энергодар больница, где находится 107 пациентов и Стрыйский городской больница, где находится 81 больной, - сообщил чиновник и добавил: - где мы расслабились, потому что думали что COVID-19 уже позади ".

Орест Чемерис напомнил, что скоро начнется оттепель, а это создаст благоприятные условия для распространения респираторных вирусов, в т.ч. SARS-COV-2.

"Избегайте мест большого скопления людей, не забывайте одевать маску и следить за гигиеной рук. Это позволит не допустить критической нагрузки на больницы", - подчеркнул директор департамента.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 18 февраля, коронавирусной болезни обнаружили в 6531 человека. Львовщина снова попала в список областей с наибольшим количеством новых случаев.

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