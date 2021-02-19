На Харьковщине впервые после авиакатастрофы восстановили тренировочные полеты на самолетах Ан-26
19 февраля, 2021, 13:47
Харьковский национальный университет воздушных сил возобновил проведение командирских тренировочных полетов на самолетах Ан-26, которые были приостановлены после авиакатастрофы под Чугуевом
Об этом сообщает пресс-служба университета.
"После длительной остановки полетов, самолет АН-26Ш снова в небе", - говорится в сообщении.
Основной задачей командирских тренировочных полетов, пока продолжаются, является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задросельованим двигателем.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил , при его жизни борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
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