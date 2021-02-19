На Донбассе оккупанты усиливают подготовку снайперов, - Минобороны
19 февраля, 2021, 14:30
Оккупанты на Донбассе усиливают интенсивность мероприятий боевой подготовки
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на Главное управление разведки.
"Основные усилия противник сосредоточивает на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских и танковых подразделений, снайперских расчетов", - говорится в сообщении.
Мероприятия боевой подготовки контролируются комиссиями генерального штаба (Москва) и штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.
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