На Донбассе оккупанты усиливают подготовку снайперов, - Минобороны

19 февраля, 2021, 14:30

Оккупанты на Донбассе усиливают интенсивность мероприятий боевой подготовки

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на Главное управление разведки.

"Основные усилия противник сосредоточивает на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских и танковых подразделений, снайперских расчетов", - говорится в сообщении.

Мероприятия боевой подготовки контролируются комиссиями генерального штаба (Москва) и штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

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