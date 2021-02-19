Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан"
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, речь идет о подготовке контракта на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического комплекса, известного под названием "Сапсан" или "Гром-2",
"Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных Сил Украины, мы заявили, что готовы расширить финансирование украинской ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам", - заявил минстром.
Таран добавил, что разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса высокий приоритет.
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