Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан"

19 февраля, 2021, 15:40

Министерство обороны Украины профинансирует проект оперативно-тактического комплекса "Сапсан", первый контракт планируется подписать в 2021 году

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, речь идет о подготовке контракта на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического комплекса, известного под названием "Сапсан" или "Гром-2",

"Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных Сил Украины, мы заявили, что готовы расширить финансирование украинской ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам", - заявил минстром.

Таран добавил, что разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса высокий приоритет.