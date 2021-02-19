Мужчину, работавшего на захваченных Россией буровых вышках "Черноморнефтегаза", осудили в Киеве
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.
Подсудимый моряк Илья Зварич в 2018 году окончил военно-морское училище имени Нахимова в оккупированном Крыму, а в сентябре 2020 года был задержан на материковой Украине.
Правоохранители установили, что он работал на захваченном русскими предприятии "Черноморнефтегаз" и был вторым помощником капитана на одной из буровых установок, незаконно добывающих газ на шельфе Черного моря. Службу на захваченной установке он нес вахтовым методом.
Задержанному предъявлено подозрение в умышленном нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины с целью причинения ей вреда.
Подозреваемый признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, в частности, дать показания в уголовном процессе против бывшего заместителя начальника крымской милиции и руководителя службы охраны "Черноморнефтегаза" Николая Федоряна.
В итоге Днепровский суд Киева в начале февраля утвердил соглашение Зварыча со следствием и приговорил к 3 годам заключения, освободив с испытательным сроком в 1 год.
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