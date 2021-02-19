Мог заработать много денег, но мне это неинтересно: футболист сборной Украины объяснил, почему не переехал в Турцию
Об этом сообщает официальный сайт "Гента".
По словам Безуса, в январе в "Гент" поступали предложения от других клубов.
"В январе поступали предложения от других клубов. Это правда, что я мог заработать много денег в Турции, но мне это неинтересно. Мне нравится играть за "Гент". У меня есть шанс, который дает тренер. Моей семье тоже здесь нравится, так зачем ехать? Надеюсь, стану более важным игроком команды. Это может быть как с помощью голов и ассистов, так и отборов мяча", - сказал Безус.
В текущем сезоне Роман Безус провел за бельгийский "Гент" 24 матча, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. Контракт украинца заканчивается в конце июня 2022 года. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.
На счету Безуса 22 сыгранных матча за сборную Украины.
- 28 января стало известно, что Роман Безус заинтересовал кипрский "Анортосис" .
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