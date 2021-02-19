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Espreso.tvМирМного грубых драк: Warner Bros представила дебютный трейлер новой экранизации культовой игры Mortal Kombat

Много грубых драк: Warner Bros представила дебютный трейлер новой экранизации культовой игры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма "Mortal Kombat" - новой киноадаптации одноименной игры

Трейлер опубликовала Warner Bros. Pictures.

Будущая экранизация - история про бойца MMA Коула Янга.

Трейлер начинается со слов лейтенанта спецназа Сони Блейд, которая рассказывает о Cаб-Зиро - загадочного криоманта. В этот момент в кадре показывают, как Cаб-Зиро с помощью льда замораживает оружие бойца спецназа Джакса, а затем - и его руки (в игре в Джакса уже металлические руки - ред.).

В фильме в Саб-Зиро новая цель - боец ММА Коул Янг, у которого есть родинка в виде дракона. В беседе с ним Соня Блэйд рассказывает, что это не родинка, а приглашение на турнир, в котором сильнейшие представители Земного Царства встречаются с противниками из Внешнего Мира.

В трейлере появляется много персонажей из игр Mortal Kombat: среди них Лю Кан, Лорд Райден, Кун Лао, Кано, Шан Цзун, Милин и Ханзо Хасаши, он же Скорпион.

Все грубо дерутся, пользуются экзотическим оружием, магией и спасают вселенную - все как в оригинальной серии Mortal Kombat, стартовавшей 1992 году в консоли Sega Mega Drive.

Режиссером экранизации стал Саймон МакКвейд.

Фильм по мотивам культовой игры выйдет 16 апреля одновременно в кинотеатрах и на платформе потокового сервиса HBO Max. Дата старта в Украине - 8 апреля 2021 года.

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