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Espreso.tvОбществоМеркель заявила об отсутствии прогресса в вопросе восстановления территориальной целостности Украины

Меркель заявила об отсутствии прогресса в вопросе восстановления территориальной целостности Украины

В процессе восстановления территориальной целостности Украины нет прогресса

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина.

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы фактически не достигли никакого прогресса за последние годы", - заявила Меркель.

По ее словам, Минский процесс не принес успеха в этом направлении.

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Канцлер Германии призвала выработать общий порядкок дня в отношениях с Россией.

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