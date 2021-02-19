Меркель заявила об отсутствии прогресса в вопросе восстановления территориальной целостности Украины
19 февраля, 2021, 19:56
В процессе восстановления территориальной целостности Украины нет прогресса
Об этом канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина.
"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы фактически не достигли никакого прогресса за последние годы", - заявила Меркель.
По ее словам, Минский процесс не принес успеха в этом направлении.
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Канцлер Германии призвала выработать общий порядкок дня в отношениях с Россией.
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