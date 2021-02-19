Мэр Черновцов Кличук обратился к Зеленскому, заявив о давлении со стороны прокуратуры
Об этом сообщает Укринформ.
"Прошу мое обращение личное и представителей нашей партии считать как автоматическое обращение к президенту Украины, генеральному прокурору, а также к председателю Верховной Рады, ко всем жителям нашего города. На сегодняшний день происходит беспрецедентное давление со стороны представителей областной прокуратуры по вымышленных делам. Оно происходит как на меня лично, так и на членов моей команды. Придумываются безосновательные причины по уголовным производствам", - сказал Кличук.
Он заявил, что силовики проводят обыски на предприятиях, принадлежащих членам команды городского головы.
"Готовятся провокации в отношении меня лично. Меня должны обвинить в торговле спиртом. Разрабатываются схемы по обвинению в торговле наркотиками. На сегодняшний день происходят обыски на некоторых предприятиях. Есть информация, что готовится провокация в отношении других членов команды, людей заставляют писать жалобы по вымышленным делами о мошенничестве, о еще каких-то злодеяниях. И поэтому мы хотим официально заявить о своей позиции", - подытожил Кличук.
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